Азербайджан публикует видео боевых действий в Нагорном Карабахе
Баку, 28 сентября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Минобороны Азербайджана опубликовало видеозапись, снятую в районе боевых действий возле города Агдере в Нагорном Карабахе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
Видео демонстрирует работу тяжелых артиллерийских систем.
В свою очередь, военные Армении заявили о «беспрецедентной» плотности артиллерийского огня в Нагорном Карабахе и о подготовке к долгосрочной войне.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные бои.
Обе стороны сообщают о больших потерях, счёт раненых и погибших идёт на сотни.