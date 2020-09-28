Владикавказ, 28 сентября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие выходные выросло более чем на 100 человек число пациентов с выявленным коронавирусом. В настоящее время находятся в госпиталях 330 человек, диагноз COVID-19 установлен у 24 из них. У остальных пациентов коронавирус пока не подтвержден, сообщили 28 сентября в пресс-службе минздрава по региону.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

В реанимации находятся 35 человек, из которых 11 подключены к аппаратам ИВЛ. ⠀Всего в республике выявлено за время пандемии 5785 носителей коронавируса (+35 за минувшие сутки). Выздоровели 4964 пациентов. Не смогли помочь врачи 69 жителям региона. Последний случай смертельного исхода зафиксирован в РСО-Алании 26 сентября.

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