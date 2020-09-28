Санкт-Петербург, 28 сентября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Повторения аномально тёплой и бесснежной зимы 2019/2020 года в Петербурге ожидать не стоит. Как пояснил ИА REGNUM главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, в грядущий зимний период ожидаются температурные качели с отклонениями от нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженная аллея в Летнем саду

«Скорее всего, будет теплая зима с положительной аномалией везде, с температурой выше нормы, но норма у нас низкая», — пояснил Колесов.

Также он отметил, что резкого похолодания в ближайшие дни в городе на Неве не будет. Петербуржцев ждет теплый, но дождливый октябрь.

«Отрицательных значений мы не видим. Будет тепло, с западными ветрами», — пояснил специалист.

По его словам, в ближайшие пару дней в городе на Неве будет прохладно из-за антициклона, а после в Петербург вернется «бабье лето» с дневной температурой +15…+18 градусов.