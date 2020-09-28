Москва, 28 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Торги в Азии прошли 28 сентября относительно спокойно. Цена на Brent оставалась в ценовом диапазоне $41,45−41,82, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Бочка с нефтью

«На торгах в Европе покупатели отыграли все утренние потери и вышли в плюс. Нефть подорожала на 0,41%, до $41,97 за баррель. Росту котировок способствует коррекция по доллару США и повышение фондовых индексов.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ситуация на рынке черного золота несколько стабилизировалась, однако сохраняются понижательные риски из-за угрозы второй волны пандемии, которая рискует подорвать восстановление спроса на энергоносители.

Стоит согласиться, что рынок стабилизировался и сейчас важно мониторить рынок, чтобы быстро реагировать на возникающие факторы, которые могут вызвать падение цен на нефть.

Цена на Brent повышалась до $42,18 за баррель. Покупателям нужно проходить сопротивление $42,60. В этом случае к ним подключатся новые покупатели на фоне технических факторов», — пояснил эксперт.

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