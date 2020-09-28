Москва, 28 сентября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В Госдуме с тревогой наблюдают за ситуацией с пожарами в Воронежской области, намерены держать ситуацию на контроле и оказывать помощь пострадавшим.

36.mchs.gov.ru Природный пожар. Воронежская область

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«С тревогой и надеждой наблюдаю за тем, как разворачивается борьба с масштабными пожарами в пригородных районах Воронежа и под Борисоглебском», — отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко в Facebook.

Парламентарий рассказал о своем разговоре с губернатором региона — Александром Гусевым.

«Считаю, что депутатам от ЕР, и мне лично, необходимо держать на контроле вопросы оказания помощи погорельцам, если количество таковых возрастёт», — отметил Ревенко.

Юристы «Единой России» и Воронежского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) готовы подключиться к работе, заверил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27−28 сентября ситуация с ландшафтными пожарами в Воронежской области резко осложнилась, причиной стала крайне сухая погода и сильный ветер. Серьёзные пожары произошли в Новохопёрском, Новоусманском, Рамонском районах Воронежской области, пострадало в том числе и жильё. Дым от пожаров ощущался в Воронеже. По заверениям служб, пожары уже локализованы.