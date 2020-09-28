Москва, 28 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Рубль 28 сентября продолжает падение в валютной секции Московской биржи. Откуда в иностранных валютах столько сил и спроса? Все достаточно просто: мир накрывает второй волной коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сколько всего волн коронавирусса будет и насколько они окажутся травматичными, никто не знает. В этом свете растет спрос на безопасные активы, доллар тут в авангарде, а валюты развивающихся экономик падают, как подкошенные.

К середине дня в понедельник доллар торгуется по 78,78 руб., это пик со 2 апреля 2020 года. Пройдет ли бакс к 79 или 80 рублей? Очень может быть, но вряд ли он закрепится выше.

Как только волна вируса пойдет на спад, доллар начнет корректироваться. Евро стоит 91,84 руб., сегодня он обновлял рекорд на уровне 91,96 руб. может легко пройти выше 92 руб., если внешний фон останется столь мрачным.

Цены на нефть днем 28 сентября сравнительно стабильны, баррель Brent торгуется около $42, и раз черное золото не дешевеет быстрыми темпами, это дает некоторую надежду на скорую стабилизацию валютной секции», — считает эксперт.

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