Рим, 28 сентября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Итальянская компания Lamborghini представила новую версию своего кроссовера Urus — Graphite Capsule. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Media.lamborghini.com Модернизированный кроссовер Lamborghini Urus

Новинка имеет четыре цветовых варианта отделки кузова: Bianco Monocerus, Nero Noctis, Grigio Nimbus и Grigio Keres. Разбавят эти цвета оранжевые, жёлтые или зеленые акценты на порогах, бамперах и спойлере.

Также автомобиль оснащён колёсными дисками Taigete, имеющими тонкую окантовку и патрубки выхлопа в стиле «тёмный хром».

Внутри салона есть вентилируемые сиденья, отделанные алькантарой, вставки из углепластика и алюминия.

В движение автомобиль приводится четырёхлитровым двигателем с двумя турбированными компрессорами. Мощность агрегата составляет 650 «лошадей» (850 Нм). С двигателем сочетается восьмискоростная автоматическая трансмиссия.

Стоить модель в Европе будет 186 134 евро (около 16,8 млн рублей).

Ранее автопроизводитель Lamborghini выпустил лимитированную серию трекового гиперкара Essenza SCV12. Авто имеет 830-сильный атмосферный агрегат V12, который работает с шестискоростной секвентальной коробкой передач.

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