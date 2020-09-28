Калуга, 28 сентября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. К 650-летию Калуги в 2021 году на центральной улице города Ленина может появиться пояснение, что ранее эта улица называлась Никитской. сообщает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Smilekaluga.ru Калуга, улица Ленина

Вернуть историческое название калужской улице Ленина предложил в рамках Третьей краеведческой конференции, приуроченной к 335-летию со дня основания храма Рождества Богородицы (Никитского), директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов. По его словам, в конце XVIII века Никитская улица в Калуге была названа в честь расположенного здесь одноимённого храма. На Никитской располагались административные здания, Гостиные ряды, а в конце XIX века — книжный магазин и фотоателье. Сегодня многие здания на улице Ленина признаны объектами культурного наследия. По мнению калужских краеведов, возвращая историческое название, не обязательно менять уже имеющееся.

В Калуге храм Рождества Богородицы, он же Никитский, был построен в 1685 году. В советское время в храме располагался кинотеатр «Пионер». Богослужение возобновилось в 2005 году.