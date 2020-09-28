К юбилею Калуги к улице Ленина добавят историческое название
Калуга, 28 сентября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. К 650-летию Калуги в 2021 году на центральной улице города Ленина может появиться пояснение, что ранее эта улица называлась Никитской. сообщает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Вернуть историческое название калужской улице Ленина предложил в рамках Третьей краеведческой конференции, приуроченной к 335-летию со дня основания храма Рождества Богородицы (Никитского), директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов. По его словам, в конце XVIII века Никитская улица в Калуге была названа в честь расположенного здесь одноимённого храма. На Никитской располагались административные здания, Гостиные ряды, а в конце XIX века — книжный магазин и фотоателье. Сегодня многие здания на улице Ленина признаны объектами культурного наследия. По мнению калужских краеведов, возвращая историческое название, не обязательно менять уже имеющееся.
В Калуге храм Рождества Богородицы, он же Никитский, был построен в 1685 году. В советское время в храме располагался кинотеатр «Пионер». Богослужение возобновилось в 2005 году.