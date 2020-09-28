Великий Новгород, 28 сентября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В Новгородской области власти решили усилить контроль за соблюдением масочного режима и других ограничений в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией. Пожилых работников отправляют на «удалёнку». Об этом 28 сентября сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

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Напомним, в Новгородской области к сегодняшнему дню выявлено 5158 заражений за всё время пандемии. 4288 человек выздоровели, 83 человека скончались, более двух тысяч находятся под наблюдением медиков.

В сентябре, по сравнению с августом, количество инфицированных увеличилось вдвое, выросло число больных среди граждан пенсионного возраста, отмечалось в понедельник на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По данным министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой, на лечении в стационарах сейчас находятся 264 человека с коронавирусной инфекцией, 26% коечного фонда в больницах свободно.

Губернатор Андрей Никитин поручил усилить контроль за исполнением своего указа «О введении режима повышенной готовности» на территории Новгородской области, прежде всего, в транспортной и торговой отраслях.

«Перевозка людей должна быть только в масках, пассажиры также должны их использовать. То же самое касается и обслуживания граждан в магазинах и пунктах общественного питания. Органы исполнительной власти, совместно с УМВД и Роспотребнадзором, прошу перейти к режиму постоянного контроля соответствующих ограничений, прописанных в указе губернатора», — сказал Андрей Никитин.

На имя руководителей организаций власти региона направят письма с напоминанием о необходимости соблюдения масочного режима на территории предприятий и рекомендациями о переводе сотрудников на удаленный режим работы. Для работников старше 65 лет «удалёнка» станет обязательной.

Также глава региона потребовал усилить работу по вакцинации сотрудников муниципальных организаций, учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также персонала крупных предприятий.