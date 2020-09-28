Калуга, 28 сентября, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, в Калуге приступили к работе комитеты городской думы 7-го созыва. Как сообщает пресс-служба городской думы Калуги, состоялось первое заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Андрея Макарова.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуги проведут конкурс на замещение должности городского головы

Заместителем председателя комитета был избран Павел Середин.

Члены комитета одобрили решение о проведении конкурса на замещение должности городского головы города Калуги.

Решение об объявлении конкурса принимается городской думой Калуги.

Кандидатуры на замещение должности рассматриваются конкурсной комиссией, которая, в свою очередь, представляет городской думе кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям. Из представленных кандидатов дума назначает городского голову.

Провести конкурс планируется 5 ноября 2020 года, срок подачи документов устанавливается с 9 октября 2020 года.

Также было одобрено решение о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы. Всего в составе комиссии — 14 членов, половина из них назначается представительным органом местного самоуправления, вторая половина — высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

От городской думы Калуги в состав комиссии войдут: глава городского самоуправления Юрий Моисеев, заместитель председателя городской думы Александр Иванов и председатели всех комитетов думы.