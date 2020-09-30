Президент РФ Владимир Путин 28 сентября провёл расширенное заседание президиума Госсовета, которое будет посвящено нацпроектам. Оно состоялось в режиме видеоконференции. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

19:20 28.09.2020 Путин: 1 сентября исполнилось 20 лет Госсовету РФ в современном виде.

19:21 28.09.2020 Путин: к такой большой, сложной, многоликой стране, как Россия, принимать решения без глубокого понимания специфики регионов невозможно. Такой региональный аспект был присущ нашей государственности. Даже в унитарной Российской Империи принимались гибкие подходы в отношении территорий.

19:22 28.09.2020 Путин: Госсовет приобрёл новый статус, который был закреплён в Конституции. Уверен, что это решение позитивно скажется на всех органах власти.

19:24 28.09.2020 Путин: борьба с эпидемией не закончена, она продолжается. Хочу обратиться ко всем: терять бдительность нельзя. Риски сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность. Прошу соблюдать рекомендации врачей и специалистов. Мы знаем о болезни гораздо больше, знаем, как действовать, но от каждого зависит результат общих усилий — чтобы не пришлось прибегать к весьма чувствительным для экономики и обременительным для людей ограничениям.

19:26 28.09.2020 Путин: правительству и Госсовету было поручено до конца ноября скорректировать нацпроекты с учётом сложностей текущего момента. Нужно также выстроить обновлённую систему контроля.

19:26 28.09.2020 Путин: уже сейчас нужно вести активную работу. Регионы должны знать, какие задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг, что и как будет профинансировано.

19:27 28.09.2020 Путин: многие предложения регионов уже учтены. Но спорные вопросы остаются. Рассчитываю, что наша сегодняшняя дискуссия будет носить максимально эффективный характер.

19:28 28.09.2020 Путин: уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен быть ощутимый результат.

19:28 28.09.2020 Путин: на «потом» нельзя откладывать то, что мы должны сделать уже сегодня. Не надо пытаться облегчать себе жизнь.

19:29 28.09.2020 Путин: уже не раз говорил, что основные мероприятия нацпроектов приходятся на регионы. Именно здесь нужно добиваться реальных, позитивных изменений.

19:30 28.09.2020 Путин: крайне важно знать, где и на каких направлениях нужно сосредоточиться в первую очередь. Регионы должны маневрировать средствами.

19:30 28.09.2020 Путин: напомню, успешные достижения национальных целей — ключевой ориентир и звено оценки эффективности как федерального правительства, так и региональных управленческих структур.

19:32 28.09.2020 Путин: нужно выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 млн российских семей улучшали жилищные условия, чтобы они переезжали в более комфортные жилищные условия. В 2019 году было сдано около 80 млн кв.м. Мы поддержали строительную отрасль, являющейся одной из основных. По прогнозам, объём ипотеки в 2021 году превысит уровень 2019 года. А значит, меры поддержки работают.

19:32 28.09.2020 Путин: наращивание жилищного строительства — задача для всех уровней власти.

19:33 28.09.2020 Путин: нужно вовлекать в строительство новые земельные участки, развивать инфраструктуру. Надо также шире привлекать внебюджетное финансирование.

19:34 28.09.2020 Путин: завершается сезон летних отпусков, который стартовал чуть позднее сроков — в июле. Несмотря на это, основные направления вновь приняли миллионы туристов. В 2020 году мы особое внимание уделили туризму в силу обстоятельств.

19:34 28.09.2020 Путин: сегодня только из Москвы до Сочи дорога занимает около суток и более — что уж говорить про людей с Севера или с Урала. Всё это можно и нужно сократить по времени.

19:35 28.09.2020 Путин: прошу правительство проработать вопрос реконструкции трасс, ведущих к черноморскому побережью.

19:36 28.09.2020 Собянин: указы, подписанные Вами и определяющие цели нацпроектов, во многом определяют жизнь страны, регионов и благополучие граждан.

19:37 28.09.2020 Собянин: нацпроекты — сложнейший механизм. Выстроить его так, чтобы он работал, очень непростая задача. Я хотел бы выразить благодарность за то, что Вы включили рабочую группу. Мы должны находиться внутри разработки этих проектов.

19:37 28.09.2020 Собянин: мы определили структуру оценок, что важно для понимания — как мы двигаемся, с какой скоростью.

19:38 28.09.2020 Собянин: важнейший раздел — показатели деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. Мы принимаем за базу показатели, по которым мы работали. Их надо обновить с учётом новых указов.

19:41 28.09.2020 Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Отметим, что заседание проводится дистанционно, в режиме видеоконференции. Читайте также: Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

19:42 28.09.2020 Собянин: начинается сложный год, поэтому предлагаем за точку отсчёта показателей сделать 2020 год. Опыт пандемии — сложный, но он дал и свои плюсы: мы начинаем понимать, что можем делать больше и в более короткие сроки. Решения сегодня принимаются в течение нескольких дней, причём в тесной связи с регионами. Вся система под Вашим руководством выстроена в единую команду. Этот огромный опыт, который мы приобрели, нужно использовать и для достижения национальных целей.

19:42 28.09.2020 Собянин: возможно, нам понадобятся неординарные решения, чтобы двигаться дальше.

19:43 28.09.2020 Собянин: решения, которые мы приняли на 2020 год, их нужно продлить ещё как минимум на 2021 год. Проекты законов выработаны, их нужно вносить в Госдуму и принимать.

19:43 28.09.2020 Собянин: как показала практика борьбы с пандемией, многое зависит от информации, от её объёма и обработки. Развитие цифровых технологий является важнейшим для реализации национальных целей.

19:44 28.09.2020 Собянин: предлагаем сделать упор на создание базовых федеральных систем, без которых движение вперёд будет сложным. Эти системы являются базовыми для эффективного решения по базовой помощи.

19:45 28.09.2020 Все целевые цифры по нацпроектам должны быть доведены до регионов в сжатые сроки, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ. Об этом: Путин распорядился быстро довести до регионов целевые цифры по нацпроектам

19:47 28.09.2020 Собянин: в условиях пандемии многие стройки реализовались в другие сроки. Понятно, что в такой чрезвычайщине нельзя жить постоянно. Вы приняли ряд решений по упрощению бюрократизации, но есть ряд вопросов. Мы их изложили. Когда мы снимаем ряд ограничений, разрабатываются акты по дополнительным требованиям — санитарные, пожарные и так далее. Но мы находимся в сложных условиях, и нужно создать мораторий, чтобы не грузить строительство и бизнес дополнительными требованиями. Понятно, что без них не обойтись, но они должны быть точечными и взвешенными. Иногда решения опережают сами стройки. Эти вопросы приводят к тому, что десятки тысяч проектов в стране — долгострои. В большинстве случаев это потому, что требования невозможно реализовать. Мы подготовили ряд предложений в этой области.

19:48 28.09.2020 Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент страны Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Об этом: Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

19:48 28.09.2020 Собянин: мы выработали ряд предложений по упрощению регистрации объектов — школ, детских садов и так далее.

19:49 28.09.2020 Российским гражданам необходимо проявлять ответственность и соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать повторного введения ограничительных мер, заявил Владимир Путин. Подробнее об этом: Путин назвал эффективными меры поддержки спроса на жильё в России

19:50 28.09.2020 Собянин: сделаем всё, чтобы цели, определённые Вами, были исполнены.

20:18 28.09.2020 Мнение регионов необходимо учитывать, принимая стратегические для страны решения, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Читайте подробнее: Путин призвал учитывать мнение регионов в стратегических вопросах

20:48 28.09.2020 Развитием дорог, ведущих к Черноморскому побережью России, поручил заняться правительству президент страны Владимир Путин 28 сентября на заседании президиума Госсовета. Читайте подробнее: Путин поручил заняться ведущими к Чёрному морю дорогами

21:26 28.09.2020 Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Государственного Совета РФ, которое 28 сентября в режиме видеоконференции провёл президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Игорь Руденя вошёл в новый состав Президиума Госсовета РФ в январе 2020 года. Подробности в материале: От IT-технологий до демографии: Руденя о нацпроектах в Тверской области

22:45 28.09.2020 Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM

07:57 29.09.2020 Напомним, президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета по реализации нацпроектов. Глава государства поручил правительству в самые сжатые сроки довести все целевые цифры по нацпроектам до регионов. По его словам, качественный результат по каждой национальной цели должен быть получен уже в 2021 году. Ключевых направлений национальных целей, по мнению президента, пять: сбережение здоровья и благополучия, создание комфортной и безопасной среды, укрепление экономики, внедрение цифровых технологий.

07:58 29.09.2020 Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и напомнил о рисках коронавируса: «Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя». В России впервые с 16 июня зафиксировано больше 8 тысяч носителей коронавируса.

08:10 29.09.2020 Аналитический центр при правительстве РФ показывает следующие данные: 47% граждан знают или слышали о нацпроектах; 31% россиян до сих пор не знают о нацпроектах; наиболее популярны у граждан нацпроекты «Демография» (знают 41%); «Здравоохранение» (знают 38%); «Образование» (знают 37%). Меньше всего граждан знают о нацпроекте «Культура».

08:52 29.09.2020 Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. 28 сентября. live.russia.tv