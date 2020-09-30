Путин провёл расширенное заседание президиума Госсовета – все новости
Президент РФ Владимир Путин 28 сентября провёл расширенное заседание президиума Госсовета, которое будет посвящено нацпроектам.
Оно состоялось в режиме видеоконференции.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Путин: 1 сентября исполнилось 20 лет Госсовету РФ в современном виде.
Путин: к такой большой, сложной, многоликой стране, как Россия, принимать решения без глубокого понимания специфики регионов невозможно. Такой региональный аспект был присущ нашей государственности. Даже в унитарной Российской Империи принимались гибкие подходы в отношении территорий.
Путин: Госсовет приобрёл новый статус, который был закреплён в Конституции. Уверен, что это решение позитивно скажется на всех органах власти.
Путин: борьба с эпидемией не закончена, она продолжается. Хочу обратиться ко всем: терять бдительность нельзя. Риски сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность. Прошу соблюдать рекомендации врачей и специалистов. Мы знаем о болезни гораздо больше, знаем, как действовать, но от каждого зависит результат общих усилий — чтобы не пришлось прибегать к весьма чувствительным для экономики и обременительным для людей ограничениям.
Путин: правительству и Госсовету было поручено до конца ноября скорректировать нацпроекты с учётом сложностей текущего момента. Нужно также выстроить обновлённую систему контроля.
Путин: уже сейчас нужно вести активную работу. Регионы должны знать, какие задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг, что и как будет профинансировано.
Путин: многие предложения регионов уже учтены. Но спорные вопросы остаются. Рассчитываю, что наша сегодняшняя дискуссия будет носить максимально эффективный характер.
Путин: уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен быть ощутимый результат.
Путин: на «потом» нельзя откладывать то, что мы должны сделать уже сегодня. Не надо пытаться облегчать себе жизнь.
Путин: уже не раз говорил, что основные мероприятия нацпроектов приходятся на регионы. Именно здесь нужно добиваться реальных, позитивных изменений.
Путин: крайне важно знать, где и на каких направлениях нужно сосредоточиться в первую очередь. Регионы должны маневрировать средствами.
Путин: напомню, успешные достижения национальных целей — ключевой ориентир и звено оценки эффективности как федерального правительства, так и региональных управленческих структур.
Путин: нужно выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 млн российских семей улучшали жилищные условия, чтобы они переезжали в более комфортные жилищные условия. В 2019 году было сдано около 80 млн кв.м. Мы поддержали строительную отрасль, являющейся одной из основных. По прогнозам, объём ипотеки в 2021 году превысит уровень 2019 года. А значит, меры поддержки работают.
Путин: наращивание жилищного строительства — задача для всех уровней власти.
Путин: нужно вовлекать в строительство новые земельные участки, развивать инфраструктуру. Надо также шире привлекать внебюджетное финансирование.
Путин: завершается сезон летних отпусков, который стартовал чуть позднее сроков — в июле. Несмотря на это, основные направления вновь приняли миллионы туристов. В 2020 году мы особое внимание уделили туризму в силу обстоятельств.
Путин: сегодня только из Москвы до Сочи дорога занимает около суток и более — что уж говорить про людей с Севера или с Урала. Всё это можно и нужно сократить по времени.
Путин: прошу правительство проработать вопрос реконструкции трасс, ведущих к черноморскому побережью.
Собянин: указы, подписанные Вами и определяющие цели нацпроектов, во многом определяют жизнь страны, регионов и благополучие граждан.
Собянин: нацпроекты — сложнейший механизм. Выстроить его так, чтобы он работал, очень непростая задача. Я хотел бы выразить благодарность за то, что Вы включили рабочую группу. Мы должны находиться внутри разработки этих проектов.
Собянин: мы определили структуру оценок, что важно для понимания — как мы двигаемся, с какой скоростью.
Собянин: важнейший раздел — показатели деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. Мы принимаем за базу показатели, по которым мы работали. Их надо обновить с учётом новых указов.
Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Отметим, что заседание проводится дистанционно, в режиме видеоконференции.
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Собянин: начинается сложный год, поэтому предлагаем за точку отсчёта показателей сделать 2020 год. Опыт пандемии — сложный, но он дал и свои плюсы: мы начинаем понимать, что можем делать больше и в более короткие сроки. Решения сегодня принимаются в течение нескольких дней, причём в тесной связи с регионами. Вся система под Вашим руководством выстроена в единую команду. Этот огромный опыт, который мы приобрели, нужно использовать и для достижения национальных целей.
Собянин: возможно, нам понадобятся неординарные решения, чтобы двигаться дальше.
Собянин: решения, которые мы приняли на 2020 год, их нужно продлить ещё как минимум на 2021 год. Проекты законов выработаны, их нужно вносить в Госдуму и принимать.
Собянин: как показала практика борьбы с пандемией, многое зависит от информации, от её объёма и обработки. Развитие цифровых технологий является важнейшим для реализации национальных целей.
Собянин: предлагаем сделать упор на создание базовых федеральных систем, без которых движение вперёд будет сложным. Эти системы являются базовыми для эффективного решения по базовой помощи.
Все целевые цифры по нацпроектам должны быть доведены до регионов в сжатые сроки, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ.
Об этом: Путин распорядился быстро довести до регионов целевые цифры по нацпроектам
Собянин: в условиях пандемии многие стройки реализовались в другие сроки. Понятно, что в такой чрезвычайщине нельзя жить постоянно. Вы приняли ряд решений по упрощению бюрократизации, но есть ряд вопросов. Мы их изложили. Когда мы снимаем ряд ограничений, разрабатываются акты по дополнительным требованиям — санитарные, пожарные и так далее. Но мы находимся в сложных условиях, и нужно создать мораторий, чтобы не грузить строительство и бизнес дополнительными требованиями. Понятно, что без них не обойтись, но они должны быть точечными и взвешенными. Иногда решения опережают сами стройки. Эти вопросы приводят к тому, что десятки тысяч проектов в стране — долгострои. В большинстве случаев это потому, что требования невозможно реализовать. Мы подготовили ряд предложений в этой области.
Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент страны Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Об этом: Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
Собянин: мы выработали ряд предложений по упрощению регистрации объектов — школ, детских садов и так далее.
Российским гражданам необходимо проявлять ответственность и соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать повторного введения ограничительных мер, заявил Владимир Путин.
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Собянин: сделаем всё, чтобы цели, определённые Вами, были исполнены.
Мнение регионов необходимо учитывать, принимая стратегические для страны решения, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
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Развитием дорог, ведущих к Черноморскому побережью России, поручил заняться правительству президент страны Владимир Путин 28 сентября на заседании президиума Госсовета.
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Государственного Совета РФ, которое 28 сентября в режиме видеоконференции провёл президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Игорь Руденя вошёл в новый состав Президиума Госсовета РФ в январе 2020 года.
Подробности в материале: От IT-технологий до демографии: Руденя о нацпроектах в Тверской области
Напомним, президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета по реализации нацпроектов. Глава государства поручил правительству в самые сжатые сроки довести все целевые цифры по нацпроектам до регионов.
По его словам, качественный результат по каждой национальной цели должен быть получен уже в 2021 году. Ключевых направлений национальных целей, по мнению президента, пять: сбережение здоровья и благополучия, создание комфортной и безопасной среды, укрепление экономики, внедрение цифровых технологий.
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и напомнил о рисках коронавируса:
«Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя». В России впервые с 16 июня зафиксировано больше 8 тысяч носителей коронавируса.
Аналитический центр при правительстве РФ показывает следующие данные: 47% граждан знают или слышали о нацпроектах; 31% россиян до сих пор не знают о нацпроектах; наиболее популярны у граждан нацпроекты «Демография» (знают 41%); «Здравоохранение» (знают 38%); «Образование» (знают 37%).
Меньше всего граждан знают о нацпроекте «Культура».
Счетная палата посчитала нацпроект «Экология» и расстроилась:
Цитата dimsmirnov175.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объемы строительства в стране и не допустить необоснованного роста цен на жилье. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета России.
Глава государства напомнил о национальных целях — строительство 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн российских семей ежегодно. По мнению президента, чтобы достичь обозначенных показателей, нужно наращивать темпы жилищного строительства и стимулировать спрос. Для сравнения, в 2019 году было введено около 80 млн кв. м жилья, уточнил глава государства.
Челябинский губернатор Алексей Текслер предлагает продлить на 2021 год снятие ограничений на то, чтобы регионы могли привлекать для покрытия дефицита бюджетов дополнительные кредиты. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета в качестве руководителя рабочей группы «Экономика и финансы».
Заседание прошло 28 сентября, а тезисы выступления пресс-служба губернатора распространила только утром 29-го. Текслер отметил, что важнейшей на сегодня задачей является восстановление экономической активности. Также важно вернуть все отрасли экономики к росту и не допускать снижения уровня расходных обязательств регионов.
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Напомним, накануне, 28 сентября, состоялось заседание президиума Государственного совета Российской Федерации, которое провел президент России Владимир Путин. И оно не обошлось без губернатора Челябинской области Алексея Текслера — он, как руководитель рабочей группы «Экономика и финансы», выступил с двумя докладами про финансы регионов. Краткие выдержки из его выступления и комментарий приводит телеграм-канал Gubery:
Это, конечно, все шикарно звучит — берите денег, сколько хотите. А возвращать как будем?
В списке «национальных целей» нет ответов на целый ряд важнейших вопросов — какова цель нашего народа, для чего мы укрепляем страну, как именно собираемся сохранять свою уникальную цивилизацию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя выступление президента России Владимира Путина на заседании президиума Госсовета.
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Еще данные аналитического центра при правительстве РФ.
Среди направлений, которым государство уделяет приоритетное внимание по мнению граждан (показатель 1 — максимальный):
Жители городов от 500 тыс. сильнее обозначают усиление контроля государства.
Рабочие группы Госсовета «Экономика и финансы» и «Промышленность» предлагают скорректировать национальные проекты соответственно «Международная кооперация и экспорт», а также «Производительность труда и поддержка занятости». Их предложения озвучил на заседании президиума Госсовета челябинский губернатор Алексей Текслер.
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28 сентября на заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин отметил, что принятые в период пандемии меры поддержки строительной отрасли приносят результат. При этом президент подчеркнул, что необходимо не допустить «необоснованных скачков» цен, а для этого строить больше жилья. Власти, в том числе региональные, должны развивать инфраструктуру и вовлекать в строительство новые участки, сказал Путин.
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Вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог имеет большое значение для Краснодарского края, который является курортным и транзитным регионом, через него проходят трассы к Черному и Азовскому морям, к Крымскому полуострову. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев 29 сентября, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина правительству о проработке проектов развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью.
«На Кубань ежегодно приезжают миллионы туристов на своих машинах, что увеличивает трафик. А в период пандемии, когда стал активно развиваться именно внутренний туризм, нагрузка на дорожную инфраструктуру возросла в разы. Поэтому вопрос пропускной способности трасс к побережью обострился», — отметил Кондратьев.
Об этом: Глава Кубани: нагрузка на дорожную инфраструктуру возросла в разы