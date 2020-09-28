Евпатория, Крым, 28 сентября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено заместителю главы администрации Евпатории, действующему и бывшему заместителям директора МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Евпатории Республики Крым». Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Дело возбуждено по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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По данным следствия, речь идёт о взятке в 10,5 млн рублей. По версии следствия, заместители управления капстроительства администрации Евпатории предложили директору фирмы помощь в заключении договора субподряда с генеральным подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модульный детский сад к МБОУ «Средняя школа №12» в Евпатории, а также в заключении других контрактов. За эту помощь чиновники запросили взятку.

«Когда согласие от предпринимателя было получено, заместители управления капстроительства привлекли к преступной схеме заместителя главы администрации города, который за взятку обязался не принимать меры реагирования в случае выявленных нарушений при поставке модульного детского сада. Взятку в сумме свыше 10,5 миллионов рублей они получили путем безналичного перечисления на банковские счета аффилированных фирм», — сообщили в СКР.

Все фигуранты дела признали вину, судом для них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.