Пушкин, Санкт-Петербург, 28 сентября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Под землей в Царском Селе (г. Пушкин в составе Санкт-Петербурга) обнаружили большой металлический предмет, который может оказаться бронзовой статуей Ниобеи. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГМЗ «Царское Село». Музей давно искал ее, предполагалось, что она была утрачена или похищена во время Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Скульптура в Екатеринском парке Царского Села

Ранее Ниобея украшала собой Фрейлинский садик. Музей обратился к учёным Санкт-Петербургского горного университета с просьбой изучить садик бесконтактным, не травмирующим поверхность земли способом, чтобы понять: нет ли там большого металлического предмета, который мог бы быть бронзовой скульптурой Ниобеи.

С помощью малоглубинной бесконтактной электроразведки — электромагнитного сканирования и георадиолокации — удалось найти в земле массивный металлический объект. Теперь предстоит выяснить, действительно ли это бронзовая скульптура Ниобеи.

«Геофизика несёт в себе долю субъективизма. Поэтому мы не можем сказать со стопроцентной уверенностью, что нашли именно статую Ниобеи. Тем не менее, учитывая параметры объекта — два с половиной метра в высоту и два метра в ширину, вероятность того, что мы разыскали именно её, очень велика», — заявил кандидат геолого-минералогических наук, старший преподаватель Горного университета Алексей Агеев.

Для финального этапа изысканий нужны разрешительные документы, которые позволят вести земляные работы на территории объекта культурного наследия федерального значения. Тогда можно будет приступить к раскопкам.

Как сообщила заместитель директора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт, по некоторым сведениям, для спасения от повреждений во время боевых действий скульптуру Ниобеи закопали во Фрейлинском садике, но поисковые работы, предпринятые уже в мае 1945 года, не принесли никаких результатов.

Сотрудники музея вновь внимательно пересмотрели архивные материалы, прочитали воспоминания и свидетельства очевидцев, участвовавших в эвакуации и укрытии культурных ценностей в 1941 году: инвентарные книги, исторические справки, план захоронения скульптуры, составленный сотрудницей Екатерининского дворца-музея Евгенией Туровой в Исаакиевском соборе первой блокадной осенью.

Кроме того, они проанализировали все послевоенные попытки обнаружения утраченных в годы оккупации предметов скульптуры, регулярные поиски которых начались еще в 1957 году. После этого было принято решение о том, что имеет смысл продолжить поиски во Фрейлинском садике.