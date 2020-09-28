В Ярославле туристам предложат местную дизайнерскую одежду
Ярославль, 28 сентября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. В Ярославле создадут линию местной кэжуал-одежды «Кутюр-шоу «Медвежий угол». Её смогут приобрести на память о посещении города туристы. Медведь является символом Ярославля и изображён на его гербе.
С идеей создания линейки дизайнерской одежды выступили «Межрегиональное объединение туризма «Золотое Кольцо» и ярославская творческая мастерская «NX11916», которая успешно создает собственные коллекции. Соглашение между ними было подписано 27 сентября.
Название линии повторяет название музея «Кутюр-шоу «Медвежий угол». Он посвящён традиции одевать в различные костюмы бронзовую скульптуру медведя на улице Первомайской.
Музей «Кутюр-шоу «Медвежий угол» объединяет музей, медовую комнату, студию звукозаписи и мини-бутик. Планируется, что новая одежда будет продаваться там, а также в других популярных туристических местах Ярославля.