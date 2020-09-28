Ярославль, 28 сентября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. В Ярославле создадут линию местной кэжуал-одежды «Кутюр-шоу «Медвежий угол». Её смогут приобрести на память о посещении города туристы. Медведь является символом Ярославля и изображён на его гербе.

НП МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова и Анастасия Пустельникова

С идеей создания линейки дизайнерской одежды выступили «Межрегиональное объединение туризма «Золотое Кольцо» и ярославская творческая мастерская «NX11916», которая успешно создает собственные коллекции. Соглашение между ними было подписано 27 сентября.

«Мы рады такому интересному сотрудничеству. Кобрендинг всегда дает возможность придумать что-то новое, продукт, который объединит стили и направления. Все знают, что Ярославль — это город туристический, а почему бы нам не превратить его в Мекку моды? Планы грандиозные», — рассказала основатель творческой мастерской «NX11916» Анастасия Пустельникова.

Название линии повторяет название музея «Кутюр-шоу «Медвежий угол». Он посвящён традиции одевать в различные костюмы бронзовую скульптуру медведя на улице Первомайской.

«Бренд «Кутюр-шоу «Медвежий угол» уже стал популярным среди жителей и гостей города Ярославля не только как музей, посвященный символу города, но и как шоу-рум дизайнерской одежды под одноименным брендом. «NX11916» уже давно на слуху у ярославских любителей стиля и комфорта. Выражаю надежду, что, объединив наши усилия и творческие идеи, мы создадим новую модную и популярную линейку одежды для молодежи, взрослых и, конечно, для детей. Очень символично, что наши намерения о партнерстве мы зафиксировали именно 27 сентября в День туризма», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Музей «Кутюр-шоу «Медвежий угол» объединяет музей, медовую комнату, студию звукозаписи и мини-бутик. Планируется, что новая одежда будет продаваться там, а также в других популярных туристических местах Ярославля.