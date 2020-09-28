Москва, 28 сентября, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Российские школы не планируется переводить на дистанционный формат образования. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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«Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России растёт число выявленных случаев коронавируса.