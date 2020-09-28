Стокгольм, 28 сентября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Комитет по назначениям «Левых» предложил, чтобы Нуши Дадгостар стала новым лидером партии после отставки действующего главы Йонаса Шёстедта. Об этом 28 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

politik.in2pic.com Нооши Дадгостар

«Нуши Дадгостар опытная, знающая и целеустремленная. Она обладает политической проницательностью и широтой взглядов, с которыми лишь немногие могут сравниться в шведской политике. Она выигрывает в дебатах с оппонентами и завоевывает доверие на встречах с простыми людьми», — заявил глава комитета по назначениям Хокан Эрикссон.

Решение о назначении Дадгостар на пост лидера будет принято в ходе работы партийного съезда на рубеже октября-ноября. Предполагается, что кандидатура Дадгостар будет одобрена быстро, так как пока никто из других партийных функционеров не претендует на руководящий пост.