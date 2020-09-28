Санкт-Петербург, 28 сентября, 2020, 14:49 — ИА Регнум. В Петербурге задержан мужчина, угрожавший совершением теракта и насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Об этом сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Угрозы оказались фальшивыми, но уголовная ответственность за них будет реальной.

Дарья Драй ИА REGNUM УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как отметили в пресс-службе управления ФСБ, петербуржец неоднократно звонил на телефонные номера дежурных служб региональных УФСБ и ГУ МВД России и заявлял о том, что он якобы является членом террористической организации, угрожал сотрудникам силовых структур, заявлял об угрозе теракта.

На основании собранных УФСБ материалов отделом дознания УМВД России в Калининском районе Санкт-Петербурга в начале сентября было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). А 23 сентября следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

«25 сентября 2020 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий указанный местный житель задержан, в его отношении избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО», — сообщили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Теперь «телефонному террористу» грозит реальный срок лишения свободы.