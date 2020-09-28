Брюссель, 28 сентября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Послы Европейского союза согласовали включение двух человек и четырех юридических лиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.

Most.life Крымский мост

«Официальное решение будет принято Советом ЕС позднее на основании письменной процедуры», — сказал ТАСС европейский дипломатический источник

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России Запад начал вводить в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России, а захватившие на Украине власть бандеровцы и их приспешники развязали войну в Донбассе.

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