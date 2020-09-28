Киев, 28 сентября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Верховная рада Украины в связи с катастрофой военного самолета АН-26 намерена заслушать отчет вице-премьер-министра страны министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Ан-26КПА ВВС Украины

Соответствующее решение было принято на согласительном совете сегодня, 28 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно формулировке, Уруский должен отчитаться о состоянии военной техники на Украине в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Харьковской области. Предполагается, что отчет вице-премьера состоится 2 октября.

Напомним, что вечером 25 сентября возле города Чугуев Харьковской области упал самолет воздушных сил ВСУ Ан-26, на борту которого было 27 человек. Выжить удалось только одному курсанту, которого накрыло фюзеляжем, что спасло его от огня.

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение запретить учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов — с субботы, 26 сентября, до конца расследования обстоятельств катастрофы.