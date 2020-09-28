Москва, 28 сентября, 2020, 14:24 — ИА Регнум. Российский МИД не комментирует сообщения о том, что наёмники из Сирии якобы задействованы в боях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил 28 сентября журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бои в Нагорном Карабахе

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"Мы не можем комментировать (это)», — сказал Руденко.

Сообщения о якобы участии «сирийских боевиков» в нагорно-карабахском конфликте на стороне Азербайджана появились ранее в социальных сетях. В минобороны Армении заявили, что проверят эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Руденко заявил, что конфликт в Карабахе может иметь только мирное решение.

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