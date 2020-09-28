Москва, 28 сентября, 2020, 14:15 — ИА Регнум. В период снижения нефтедобычи и падения доходов нефтегазового сектора важно обеспечить переход на энергетику замкнутого цикла, основанную на возобновлении ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала слова министра энергетики РФ Александра Новака, который предположил, что спрос на нефть в мире по итогам 2020 года в среднем будет на 10% ниже уровня 2019 года.

ArtseBie Нефть

«Проблемы несбалансированности спроса и предложения остаются актуальными, несмотря на беспрецедентные меры по замораживанию и консервации скважин по всему миру, — пояснила Сафонова. — Переизбыток нефти будет долгое время поддерживаться на фоне профицитного состояния на рынке газа, СПГ (сжиженного природного газа) и нефтепродуктов, сформированного ещё до коронакризиса».

При этом она подчеркнула, что инвестиционный климат в отношении новых нефтедобывающих проектов можно поддержать только государственными субсидиями, направленными на развитие промышленных центров в труднодоступных регионах, в частности в Арктической зоне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что Россия не может значимым образом влиять на динамику мирового спроса на нефть.