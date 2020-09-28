Москва, 28 сентября, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Чехия открывает границу с Россией. С 4 октября 2020 года между двумя странами возобновляется авиасообщение, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

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Регулярные рейсы Москва — Прага и обратно будет дважды в неделю выполнять чешская авиакомпания Czech Airlines. Цена билета в одну сторону начинается от 21 тыс. рублей.

Уточняется, что это не массовое возобновление туров между Россией и Чехией, а касается только отдельных категорий российских граждан. По прибытии в страну иностранец за свой счет обязан пройти ПЦР-тест на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, планировалось, что с 1 октября в Прагу полетят самолеты «Аэрофлота». Но пока этого маршрута нет в расписании авиакомпании.

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