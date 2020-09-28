Киев, 28 сентября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Новый глава правления «Укрзализныци» (госкомпания, отвечающая за функционирование железной дороги на Украине) Владимир Жмак заявил, что не видит ни возможности, ни смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, в частности из Deutsche Bahn.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Об этом он сказал в интервью «Экономической правде», фрагменты из материала опубликованы сегодня, 28 сентября.

Жмак заявил, что «при всем уважении к Deutsche Bahn», в том, что касается грузоперевозок, Украину и Германию очень трудно сравнивать.

«В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история», — сказал Жмак.

Чиновник добавил, что сейчас, учитывая экспертизу, которая есть в распоряжении его команды, он не видит необходимости привлекать каких-то международных консультантов.

ИА REGNUM напоминает, что в начале этого года по инициативе на тот момент премьер-министра Украины Алексея Гончарука, «Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум «о взаимопонимании и стратегическом партнерстве». При этом Гончарук заявил, что, по сути, железная дорога Украины будет отдана в управление немецким партнерам, а с немецкой стороны уточнили, что речь идет исключительно о предоставлении управленческой или технической поддержки. Уже в разгар карантина в «Укрзализныце» заявили, что намерены возвращаться к идее сотрудничества с Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации. Нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль о перспективах такого сотрудничества не высказывался.