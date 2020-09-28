Псков, 28 сентября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Минске в рамках рабочего визита делегации Псковской области в Белоруссию состоялась встреча губернатора этого российского региона Михаила Ведерникова с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Официальный канал Псковской области Михаил Ведерников и Алексадр Лукашенко

Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, Ведерников и Лукашенко «детально обсудили новые проекты торгово-экономического сотрудничества, направления развития культурных связей, патриотической работы».

Кроме того, предметом для разговора губернатора Псковщины и белорусского лидера стали взаимодействие в аграрной сфере, строительстве, а также в поставке белорусской грузовой, пассажирской и дорожной техники.

После встречи с президентом Белоруссии глава Псковской области встречается с премьер-министром республики Романом Головченко.

«Обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере строительства, закупок транспорта, сельского хозяйства», — отметили в пресс-службе губернатора.

Также сегодня с Минске руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин и директор Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь Дмитрий Красовский подписали соглашение о сотрудничестве.

Утром в понедельник губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память советских солдат, партизан и подпольщиков, павших в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии также приняли участие посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, представители руководства Минска, члены официальной делегации Псковской области.

Сегодня в плане у губернатора, помимо официальных встреч, — посещение Минского автомобильного завода (МАЗ).

Добавим, что до приезда в Минск делегация Псковской области посетила Витебскую область Белоруссии, где состоялись переговоры об интенсификации сотрудничества двух приграничных регионов.