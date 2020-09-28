Москва, 28 сентября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Вопросы надёжного обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) выходят на передний план глобальной повестки дня. Поэтому в этой связи Россия продолжит работать над наращиванием двустороннего и многостороннего сотрудничества по всему комплексу актуальных вопросов обеспечения МИБ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров — наставник конкурса «Лидеры России»

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«В числе наших приоритетов — содействие подготовке и принятию международных актов, регламентирующих применение в этой сфере принципов и норм международного гуманитарного права, создание условий для установления международного правового режима нераспространения информационного оружия», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства в статье для журнала « Внешнеэкономические связи ».

Также в числе задач — разработка и реализации многосторонних программ, способствующих преодолению информационного неравенства между развитыми и развивающимися странами.

Лавров призвал партнеров «взять лучшее из опыта сплочения мирового сообщества перед лицом пандемии коронавируса и творчески использовать эти наработки в киберсфере». Он также подчеркнул важность «не откладывать острые вопросы в долгий ящик», а объединить усилия и сосредоточиться на практической работе.

По мнению глава МИД РФ, 75-я юбилейная сессия Генассамблеи ООН станет хорошей возможностью для формирования основ эффективной архитектуры международной информационной безопасности.

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«Рассчитываем, что в ходе выработки решений, нацеленных на обеспечение стабильного «постковидного» будущего человечества, её участники внесут вклад в эту работу», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН президент РФ Владимир Путин заявил, что Устав ООН остаётся главным источником международного права. Российский лидер призвал вспомнить о прописанных в нём принципах — равенстве суверенных государств, невмешательстве в их внутренние дела, праве народов самим определять свою судьбу, отказе от угрозы или применения силы, политическом урегулировании споров.