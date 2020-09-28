Новосибирск, 28 сентября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. В Сибирском институте управления (СИУ) — филиале РАНХиГС ввели специальные требования для проживающих в общежитиях. Так, выход разрешён не более чем на 2 часа в день во внеучебное время, сообщают «НГС.Новости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди в масках

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"С 07:15 до 08:00 утра проживающим в общежитиях рекомендовано проводить мониторинг температуры и передавать данные администраторам общежития/на пост охраны, — уточняет СМИ со ссылкой на пресс-службу СИУ. — К сожалению, невзирая на все профилактические меры, предпринимаемые в институте, есть подтверждённые случаи заражения».

При этом в вузе подчёркивают, что нынешняя ситуация не называется карантином, так как это внутренние профилактические меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС с сегодняшнего дня, 28 сентября, перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса.

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