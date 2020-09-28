Саратов, 28 сентября, 2020, 14:22 — ИА Регнум. В Саратовской области по данным на 28 сентября COVID-19 выявили у семи педагогов и 39 детей. В региональном министерстве образования ситуацию с заболеваемостью называют контролируемой. Об этом сообщила заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

Rostov-gorod.ru Ученик на дистанционном обучении

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Педагогам рекомендовано в стенах школы во время внеурочной работы использовать индивидуальные средства защиты. В силу возраста учителя быстрее, чем дети заражаются инфекцией. У школьников заболевание в большинстве своем протекает бессимптомно.

Всего с начала нового учебного года на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены семь школ. Также удаленно получают образование ученики 46 классов в 38 школах региона. Все случаи заболевания выявлены в семьях.

Кроме школьников на дистанционный формат обучения перешли студенты Краснокутского политехнического лицея (17 групп — 350 человек) и Саратовского техникума электроники и машиностроения (22 человека).

С дистанционного обучения вышли классы в школе № 25 и гимназии № 1 города Балаково, школе № 66 Саратова.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по информации на 14 сентября на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом ушли 25 классов в 19 школах. Всего числились заболевшими пять сотрудников и 11 детей.

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