Москва, 28 сентября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. В принципе, немцы правы, когда высказываются против вступления Украины в ЕС и НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Gov.ua НАТО и Украина

«Однако это касается ситуации 2013 года, тогда примерно половина экспорта Украины шло в Россию, а половина — в Евросоюз. И с точки зрения элементарной экономической логики ставить перед Украиной выбор — Россия или Европа — очень плохая, даже разрушительная идея.

Однако экономика не всегда управляет поведением людей. Большая часть Украины выбрала Запад, и ключевые моменты здесь вступление в НАТО и Евросоюз. Насколько велики шансы на это в ближайшее время?

Ответ напрашивается сам собой: они ничтожны. Украина — одна из самых бедных стран не только в Европе, но и в СНГ.

Страны Евросоюза, прежде всего Польша, заинтересованы в дешевой рабочей силе с Украины. Этот вопрос решен, так же как и вопрос расширения рынка сбыта для европейских товаров.

Суверенного дефолта Украины Запад не допустит, а об остальном, в принципе, беспокоиться и не стоит. Геополитика? Устав НАТО запрещает вхождение в блок стран, у которых есть спорные территории с другими странами.

То есть Крым и Донбасс закрывают Украине путь в НАТО. Однако США формальное членство Украины в НАТО особо и не нужно. Киев и так в их военно-политической орбите», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвали правительство ФРГ, по возможности, высказываться против вступления Украины в ЕС и НАТО.

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