Владикавказ, 28 сентября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Северо-осетинский футбольный клуб «Алания» понес наказание за нарушение масочного режима во время матча со «Спартаком-2». Игра проходила в Владикавказе, при этом болельщики в большинстве своем находились на трибунах без средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. За это ФК «Алания» должен будет оплатить штраф.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Руководство клуба обратилось к болельщикам с просьбой соблюдать санитарные требования и дисциплину во время матчей. В случае нарушений игры будут проходить без присутствия зрителей, чего не хотелось бы ни самим игрокам, ни болельщикам, отметили в команде.

«Очень важно находиться на территории стадиона в масках и перчатках. По итогам последнего матча, КДК РФС оштрафовал наш клуб за «неподобающее поведение болельщиков на трибунах и несоблюдение ими требований санитарного регламента», — говорится в сообщении на официальной странице клуба.