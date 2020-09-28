Киев, 28 сентября, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Парламентская фракция партии «Слуга народа» сегодня, 28 сентября, проведет специальное заседание для обсуждения стратегии украинской делегации на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Об этом заявила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии «Укринформу».

Она отметила, что делегацию будет представлять вице-премьер-министр — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников, который не смог присутствовать по состоянию здоровья на предыдущем заседании фракции.

«Мы будем вообще говорить о стратегии наших переговорщиков, о работе контактной группы… о том, каким образом улучшить сотрудничество с народными депутатами нашей фракции и Верховной радой», — сказала Кравчук.

Депутат уточнила, что если Резников не сможет присутствовать именно сегодня, то встреча фракции с ним состоится на этой неделе в любом случае.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре на Украине обострилась внутренняя ситуация из-за ряда резонансных заявлений по урегулированию конфликта в Донбассе, которые сделали глава украинской делегации Леонид Кравчук и его заместитель, первый премьер Украины Витольд Фокин.