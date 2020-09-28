Ярославль, 28 сентября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. 28 сентября Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему начальнику отдела капитального строительства и капитального ремонта УМВД России по Ярославской области Евгению Терехову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Суд над Евгением Тереховым

Терехов признан виновным в получении взяток от подрядчиков и субподрядчиков строительства нового здания УМВД на проспекте Фрунзе, а также других объектов полиции. Всего суд установил пять фактов получения взяток на общую сумму более 9 млн рублей. Деньги получались за согласование выполненных работ.

Строительство нового здания УМВД сейчас заморожено, техническая документация на него была утеряна. Бывший полицейский полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. В итоге суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Евгению Терехову будет запрещено занимать должности органах госвласти и местного самоуправления в течение 10 лет. Изъятые в ходе следствия 7 млн 608 тысяч конфискованы в пользу государства.