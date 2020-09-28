Чита, 28 сентября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. К неутешительным данным пришли сотрудники Роспотребнадзора в Забайкальском крае, проанализировав статистику распространения коронавируса в регионе. Как сообщает сегодня, 28 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главного санитарного врача региона Светлану Лапу, темп прироста за сутки составляет уже 1,3%, а средний темп прироста за последние семь дней — 1,4%.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Число зарегистрированных случаев меньше максимального уровня недели с 8 по 14 июня только на 16 случаев. За последнюю неделю 54,2% случаев заболевания приходится на Читу: в сентябре заболеваемость в столице региона превысила уровень августа уже в 3,5 раза», — пояснила глава регионального управления Роспотребнадзора.

Также Светлана Лапа отметила, что действующими остаются очаги в 34 школах, 12 дошкольных образовательных учреждениях, четырёх ссузах, в одном вузе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой, на 28 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 6181 человека, причём 82 из них добавились только за последние сутки.