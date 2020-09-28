Нальчик, 28 сентября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии увеличили число койко-мест для приема пациентов с коронавирусом. По данным минздрава республики, 28 сентября открыт еще один госпиталь — на базе Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Он сможет принимать около 170 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

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Напомним, ранее в Кабардино-Балкарии возобновили работу госпитали в городах Прохладный и Чегем, а также в селении Анзорей.

Как сообщало ИА REGNUM, пациентов с коронавирусом будут лечить на базе Центральной районной больницы в Прохладном и Межрайонной многопрофильной больницы в селе Анзорей, а также на базе центральной районной больницы в городе Чегеме.

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