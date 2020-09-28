Москва, 28 сентября, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 18 автомобилей. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Значок Мерседес

Отзываются 18 автомобилей Mercedes-Benz V-Class/VITO (тип: 447), которые были проданы с сентября 2014 года по ноябрь 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что была некорректно проведена актуализация программного обеспечения до одобренного ранее уровня разработки», — говорится в сообщении.

На машинах, которые попали под отзыв, будет обновлено ПО. Это должно привести к улучшению показателей выбросов закиси азота, которое превышает установленные законом нормы.

Ранее в России были отозваны 1697 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter.

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