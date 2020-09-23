Ярославль, 28 сентября, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписали новую программу развития газификации Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Алексей Миллер и Дмитрий Миронов в Мышкине

Программа рассчитана на пять лет, за этот срок компания вложит в газификацию региона около 27 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Миронова, это более чем в десять раз больше, чем в предыдущие пять лет. Уровень газификации области должен вырасти до 86,8%. Возможность пользоваться газом получат почти 15 тысяч домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа предусматривает реконструкцию магистрального газопровода Горький — Череповец, из-за проблем которого в ряде районов области подключение к газу новых объектов невозможно. Программа предусматривает также газификацию Брейтовского района, где газа нет до сих пор. Старт работ на этот раз запланирован на 2021 год (ранее район обещали газифицировать в 2019 году). Алексей Миллер заявил, что доволен работой ярославских чиновников.

«Хочу поблагодарить правительство Ярославской области и вас лично за конструктивное взаимодействие и стопроцентное исполнение всех обязательств, которые на себя принимал регион в рамках нашего предыдущего плана, — сказал Дмитрию Миронову Алексей Миллер. — Все цели и задачи, все проекты, которые мы планировали, были реализованы. Главный вопрос дальнейшей работы — газификация села. Со стороны Газпрома мы готовы выделить необходимое финансирование, и оно будет значительно больше, чем в предыдущие годы».

Встреча Дмитрия Миронова и Алексея Миллера прошла в городе Мышкине, рядом с которым располагается компрессорная станция компании «Газпром трансгаз Ухта». Стороны осмотрели спортивную площадку, построенную на средства компании. Дмитрий Миронов предложил главе Газпрома продолжить сотрудничество и запланировать создание в 2021—2022 годах физкультурно-оздоровительного комплекса в Некоузском районе и десяти пришкольных стадионов в муниципальных образованиях.