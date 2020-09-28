Москва, 28 сентября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Покупать отечественные непродовольственные товары предпочитают 16% жителей России, импортные — 34%. 41% неважно, где произведён товар, показа опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Sosoev «Сделано в России»

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Вместе с тем 36% граждан уверены, что надо стремиться к замещению всех импортных товаров отечественными, против импортозамещения — 19%. Высказались за замену некоторых категорий непродовольственных товаров 36%.

Так, по мнению участников опроса, не нужно полностью замещать бытовую технику (8%), одежду (5%), автомобили (5%), обувь (4%), электронику (3%), мобильные телефоны (3%), лекарства (2%).

Опрос проведен 14−16 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, качество российских продуктов питания выше, чем импортных, считает треть (33%) жителей России.

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