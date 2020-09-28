Чита, 28 сентября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Руководство одной из самых густонаселенных территорий Узбекистана выразило желание открыть специальный центр для трудовых мигрантов в Забайкальском крае. Как сообщает сегодня, 28 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, с целью переговоров в регион прибыла целая делегация.

Focus.kg Трудовые мигранты

Как пояснил первый заместитель хокима Андижанской области Абдужаббор Эгамбердиев, Андижанская область — самая маленькая по площади, но самая густонаселённая в стране, там проживает почти 10% населения всего Узбекистана. По его словам, из общего числа населения, которое составляет 3,6 миллиона человек, — 1,7 миллиона человек являются работоспособными.

Для более четкой организации работы с трудовыми ресурсами первый заместитель хокима Андижанской области Абдужаббор Эгамбердиев предложил создать в Забайкальском крае специальный центр для трудовых мигрантов.

«Мы уже создали такой центр в Санкт-Петербурге. В нем можно пройти все необходимые процедуры и получить патент. Здесь же работают юристы и адвокаты, которые могут оказать помощь трудовым мигрантам по юридическим вопросам. В центре будет содержаться вся информация по каждому работнику, через него можно будет узнать, куда трудоустроился конкретный человек. Мы предлагаем создать такой центр и в Забайкальском крае», — пояснил Абдужаббор Эгамбердиев.

Позицию власти Забайкалья обозначил заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев:

«Важно выстроить диалог, который даст понимание того, чем мы можем друг другу помочь. Мы заинтересованы в привлечении специалистов по востребованным рабочим специальностям. Будем рассматривать все озвученные предложения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на сегодняшний день в Забайкалье насчитывается 36 363 безработных, а уровень безработицы в регионе составляет уже 6,9% (на 31 июля — 5,1%).