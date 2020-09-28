Тверь, 28 сентября, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Предприятие по производству продуктов питания «Си-Продукт» открылось в Торжке Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 28 сентября. Стоимость реализации инвестиционного проекта составила около 100 млн рублей. Муниципалитет получил 80 новых рабочих мест, до конца года работу получат ещё 20 человек.

Пресс-служба правительства Тверской области Новое предприятие по производству продуктов питания в Торжке

«За последние четыре года в нашем регионе реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На данный момент на производстве налажено три направления: производство протеиновых батончиков и батончиков-мюсли, фасовка и упаковка сыпучих полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, а также варка варенья и розлив мёда. Для производства варенья и мёда тару будет поставлять Тверской стекольный завод. До конца года инвестор намерен также ввести в эксплуатацию склад по хранению продукции.

Со своей стороны правительство Тверской области оказало содействие инвестору в подборе квалифицированного персонала, а также в подводе газовых и электрических сетей. В планах — провести реконструкцию подъезда к территории завода.

Компания «Си-Продукт» 17 лет занимается производством продуктов питания, входит в холдинг АО «Си-Проджект». Производственная компания специализируется на фасовке и упаковке продуктов быстрого приготовления, а также на производстве сладкой консервации. Обеспечивает выпуск продукции как под собственными торговыми марками, так и крупнейших торговых сетей.