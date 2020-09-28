Курган, 28 сентября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждёно 32 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 23 выявлено в Кургане, сообщает 28 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 30 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 28 сентября выявлено 3768 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 28 сентября от коронавируса излечились 3151 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.