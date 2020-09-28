Москва, 28 сентября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. В Турции в августе 2020 года на отдых приехали около 440 тыс. российских туристов. При этом в годовом выражении турпоток поток из РФ упал за месяц почти на 60%. сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

LaCamila Берег турецкий

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Всего в августе в Турции побывали более 1,8 млн гостей из-зза рубежа. По сравнению с августом 2019 года иностранный турпоток снизился на 71%.

Каждый четвертый иностранный турист в Турции был из России. Самыми посещаемыми местами стали Анталья (42,58%, почти 773 тыс. туристов), Стамбул (24,04%, 436 тыс. человек) и Мугла (13,36% 242 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, туристический поток из России в Турцию из-за пандемии коронавируса снизился в 250 раз.

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