Киев, 28 сентября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки ещё у 30 украинских силовиков выявили коронавирус. Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

«28 сентября в вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 629 человек», — сказано в сообщении.

Из 30 человек, у которых подтвердили коронавирус, пятеро были госпитализированы, остальные остались лечиться дома под наблюдением врачей.

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Напомним, сутками ранее в ВСУ также выявили 30 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 2671 случай заражения, что почти на 500 человек меньше, чем сутками ранее.