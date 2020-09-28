Курган, 28 сентября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В Курганской области 27 сентября скончался врач областной больницы, у которого был выявлен COVID-19. Об этом сообщает 28 сентября 2020 года региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончавшемуся было 62 года. Будучи врачом-терапевтом и по совместительству врачом-гастроэнтерологом, он работал в приемном покое Курганской областной больницы.

«Мы выражаем соболезнования семье погибшего, для медицинского сообщества это большая потеря. Это уважаемый врач, который помог сотням пациентов. Мы будем помнить его как очень надёжного коллегу, профессионала своего дела. Семье врача будет оказано содействие», — сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Елена Островских.

Сейчас в областной больнице предпринимаются все необходимые санитарно-противоэпидемические меры.