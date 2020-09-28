Красноярск, 28 сентября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. С начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 15 998 случаев присасывания клещей, в том числе 3492 — среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в краевом управлении Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещ

В настоящее время в регионе снижается активность клещей. С 18 по 24 сентября в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 13 человек из девяти районов края, в том числе шесть детей (уровень обращаемости на предыдущей неделе).

В Красноярске за указанный период обратившихся с жалобами на присасывание клещей не зарегистрировано. С начала сезона в столице края от клещей пострадали 4774 человека, в том числе 1024 ребёнка.

Специалисты предупреждают, что активность клещей сохранится до октября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 сентября в Красноярском крае случаи присасывания клещей были зафиксированы на территории шести районов.