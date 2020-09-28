Москва, 28 сентября, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Законопроект о возможности приватизации земель национальных парков и праве изменять их границы поддержало правительство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил глава комитета Совфеда по природопользованию Алексей Майоров в ходе онлайн-слушаний.

Иван Иванович Шишкин. Осенний лес. 1876

«По предварительной информации, законопроект поддержан правительством РФ с замечаниями», — сказал сенатор.

Он также рассказал о поддержке законопроекта регионами России.

В то же время представитель Минприроды в ходе дискуссии уточнил, что министерство не поддерживает норму об изменении границ особо охраняемых природных территорий.

Законопроект, призванный обеспечить баланс сохранения объектов природного и культурного наследия национальных парков и интересов населения, внесли в Госдуму 17 июня парламентарии от «Единой России» во главе с членом Совфеда Андреем Турчаком и главой фракции Сергеем Неверовым.

Законопроектом предусматривается возможность приватизации, предоставления в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность земельных участков, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, при одновременном соблюдении ряда условий. Положениями законопроекта также предлагается предусмотреть процедуру изменения границ национальных парков, исправления технических ошибок в определении границ национальных парков.

Отметим, что при внесении в Госдуму было предоставлено положительное заключение правительства РФ на эту инициативу за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.