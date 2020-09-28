Петергоф, Санкт-Петербург, 28 сентября, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Одиннадцать студентов экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета пожаловались на неудовлетворительные условия содержания на карантине по коронавирусу. В руководстве вуза разъяснили сложившуюся ситуацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

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Из-за заболевших родителей одного из преподавателей их отправили в двухнедельную самоизоляцию, по их словам, не предоставив продовольствия и возможности запастись едой. Жалоба поступила в виртуальную приемную вуза на имя первого проректора СПбГУ Елены Черновой.

По словам заявительницы — однокурсницы одной из изолированных студенток, студенты были помещены на карантин, несмотря на то, что никто из студентов и преподавателей на факультете не болеет COVID-19. Молодые люди опасаются, что, если карантин затянется, студенты останутся без еды.

В свою очередь Елена Чернова сообщила, что 24 сентября в Учебный отдел по направлению «Экономика» поступило обращение от одного из преподавателей о том, что у членов его семьи, с которыми он контактировал, выявлен вирус COVID-19.

«Поэтому в целях предупреждения возможного заражения и распространения COVID-19 указанный сотрудник, а также контактировавшие с ним обучающиеся (четыре человека) были направлены на самоизоляцию. В связи с тем, что обучающиеся проживают в общежитии, вместе с ними на самоизоляцию были направлены их соседи», — пояснила Елена Чернова.

В настоящий момент на самоизоляции находятся 11 обучающихся. Проректор СПбГУ отметила, что студенты могут воспользоваться услугами волонтеров для доставления им продуктов питания и решения иных бытовых нужд.

«Ограничительные меры будут сняты после того, как будут готовы результаты тестирования на COVID-19, при условии, что указанные результаты будут отрицательными», — пояснила она.