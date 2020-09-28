Ярославль, 28 сентября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов и уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Альфир Бакиров проведут совместный прием предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Duma.yar.ru Дмитрий Попов

Прием будет проходить 1 октября в здании прокуратуры Ярославской области начиная с 11 часов. Записаться на прием предприниматели могут в аппарате уполномоченного по телефону (4852) 78−56−03 или по электронной почте ombudsmanyar@mail.ru. В письме заявителю нужно указать свои данные, контактный телефон и проблему, с которой тот планирует обратиться.