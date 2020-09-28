Иркутск, 28 сентября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Медицинские работники Иркутской области, работающие с пациентами, больными COVID-19, приступили к добровольной вакцинации от коронавируса. Как сообщает официальный сайт регионального Минздрава, вакцину «Гам-КОВИД-Вак» уже поставили пять врачей из Иркутска и Шелехова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Вакцинация против коронавируса добровольная, — пояснили в иинздраве Приангарья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой: за прошедшие выходные дни не обошлось без двух новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. За последние сутки, 27 сентября, общее число выявленных носителей коронавируса в регионе составляет уже 18 989 человек, причём 83 добавились только за последние сутки.