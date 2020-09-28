В Волгоградской области 14,8 тыс. человек стали носителями коронавируса
Волгоград, 28 сентября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. 102 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Волгоградской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 28 сентября. По данным на 27 сентября сообщалось о 106 новых носителях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны 20 пациентов. В статистику смертности включён один новый летальный исход.
За период пандемии в Волгоградской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 14 888 человек, выздоровели 12 844 пациента, скончались 142 человека.