Волгоград, 28 сентября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. 102 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Волгоградской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 28 сентября. По данным на 27 сентября сообщалось о 106 новых носителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны 20 пациентов. В статистику смертности включён один новый летальный исход.

За период пандемии в Волгоградской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 14 888 человек, выздоровели 12 844 пациента, скончались 142 человека.