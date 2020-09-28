Тула, 28 сентября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. 221 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Воронежской области за период с 22 по 28 сентября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Добавим, что на 28 сентября в регионе выявили 32 носителей коронавируса, за 27 сентября — 33 носителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»За минувшую неделю зарегистрирован 221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 18 районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Заокском, Куркинском, Суворовском, Тепло-Огаревском и Чернском районах. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 10 093 случая заболевания», — говорится в сообщении.

Выписаны за неделю с 22 по 28 сентября с выздоровлением от COVID-19 241 человек. Таким образом, общее число выздоровевших после заболевания пациентов составило 9090 человек.

За неделю в регионе подтвердился летальный исход десять пациентов с коронавирусом, возраст умерших пациентов — от 55 до 93 лет, все имели хронические заболевания. Всего за период пандемии коронавирус не смогли победить 369 жителей Тульской области.