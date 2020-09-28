Ярославль, 28 сентября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Ярославской области количество пациентов клиник для больных COVID-19 вернулось на уровень конца июня и составило на 28 сентября 568 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Госпитализация

Рост количества пациентов пришёлся на последние дни, с 24 сентября число больных увеличилось более чем на сто человек.

Количество пациентов в целом снижалось снижалось в июне, июле и августе. Стабильный рост начался в сентябре, когда количество больных в стационарах колебалось на уровне 400−450 человек.

28 сентября был превышен порог 30 июня, когда от COVID-19 в стационарах Ярославской области лечились 549 человек.